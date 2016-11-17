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    «Рубину» грозит годовой запрет на регистрацию игроков после жалобы «Ростова»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы форварда «Ростова» Сердара Азмуна, заявил, что клуб направил официальную жалобу на действия «Рубина». Напомним, казанский клуб подал заявление в Следственный комитет на предмет проверки факта использования трудового договора Азмуна с «Ростовом», который, по мнению казанцев, является поддельным.

    «Ростов» направил официальную жалобу в РФС, РФПЛ и ФИФА на действия «Рубина». «Ростов» просит «Рубин» вернуться в систему разрешения споров, предусмотренную регламентами РФС и ФИФА, перестать оказывать неспортивное давление на футболиста и клуб. «Ростов» просит наложить на «Рубин» санкции, предусмотренные регламентом», – сказал Прокопец.

    Таким образом, на «Рубин» может быть наложена санкция в виде запрета на регистрацию игроков в течение двух регистрационных периодов.

    Источник: ТАСС

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    17.11.2016 19:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +992

      опус 2 18 ноября 2016, 13:59

      Рубину не столько Азмун нужен,сколько желание бабосы с Ростова срубить на оплату своей банды легионеров !

      0
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      Рейтинг: +210

      castromen 18 ноября 2016, 12:58

      Командам сегодня удачи в игре,хотя скорее всего будет ничья. Бояре жируют,у холоп чубы трещат.

      0
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 18 ноября 2016, 10:01

      Контракты нужно грамотнее составлять, чтобы любой шаг влево вправо карался огромными штрафами. Почему М-Вилла спокойно в бега не ударился? или еще какой проплаченный за три года игрок? Значит в контракте Азмуна есть дыры и лазейки (договор то подписывался еще при Бердыеве), обо всем продумали и знали заранее.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 ноября 2016, 01:54

      Да оставьте вы уже , "Рубин" Азмуна в покое, ну не хочет играть он в вашей команде, что тут истерить-то?

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 18 ноября 2016, 01:47

      Зачем использовать грязные приемы?
      Разбирайтесь в зимней паузе по этому делу, с декабря по март времени достаточно.

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 17 ноября 2016, 23:09

      Ростов молодцы! Лучшая защита это нападение!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 ноября 2016, 22:26

      Очередной наезд на Азмуна ,как раз перед матчем,дабы вселить неуверенность в игроков Ростова провалился.Теперь пришла обратка,что бы Рубин репу почесал(ничего не имею против болел)

      1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 17 ноября 2016, 21:52

      Локти кусают и лают из-за своей беспомощности. а всё началось в декабре 2013-го, когда Бердыева уволили

      3
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      Рейтинг: +64

      kimig 17 ноября 2016, 21:37

      татары уже замучали этим Азмуном,доебы-тся потом будут РОСТОВ винить во всем

      2
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      Рейтинг: +6966

      sochi-2013 17 ноября 2016, 20:09

      довы...

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