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    Болельщики «Зенита» смогут бесплатно посетить гостевой матч с «Краснодаром»

    Болельщикам «Зенита» не придется платить за пропуск на стадион «Краснодара» во время гостевого матча питерцев с «быками» в рамках 15-го тура РФПЛ. Данное решение краснодарский клуб принял с учетом того, что ранее поклонники сине-бело-голубых не были замечены в применении пиротехники и ненормативной лексики во время очных противостояний команд.

    «В связи с тем что между клубами и болельщиками команд сложились продуктивные дружеские отношения, руководством «Краснодара» было принято решение, что клуб предоставит бесплатные билеты для посещения гостевого сектора. Данное решение руководства «Краснодара» продиктовано тем, что поклонники сине-бело-голубых последние несколько лет воздерживались от использования ненормативной лексики и пиротехники, поддерживая на стадионе атмосферу праздника и дружеского боления», – говорится в сообщении «Зенита».

    Источник: ФК «Зенит»

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    17.11.2016 18:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 18 ноября 2016, 08:49

      как то и СМ получал такие привилегии ))

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 ноября 2016, 08:23

      Чего вы обсуждаете, Галицкий это практикует постоянно....

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