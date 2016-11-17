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    Анчелотти: «Милану» следует быть осторожнее в матче с «Интером»

    Бывший главный тренер «Милана» Карло Анчелотти рассказал о том, чего он ждет от миланского дерби.

    Напомним, что 20 ноября «Милан» примет «Интер». Встреча пройдет в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

    «Милану» следует быть осторожнее в матче с «Интером», это непростой соперник, так было всегда. К тому же у них сменился тренер. В матче с «Ювентусом» они играли не слишком хорошо, но выиграли. «Интер» же сейчас играет ниже своих возможностей, а «Милан» выкладывается на все сто и даже больше.

    Какое дерби запомнилось? Когда мы выиграли – 3:2, уступая 0:2. Было это в чемпионский сезон-2003/04. Победный гол забил Зеедорф в ворота Тольдо. Самым напряженным было противостояние в полуфинале Лиги чемпионов — 2002/03. Мы дважды сыграли вничью, но вышли в финал», — сказал итальянец.

    Источник: Football Italia

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    17.11.2016 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 17 ноября 2016, 10:53

      да помню этот матч хороший футбол был

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