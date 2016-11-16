17-летний Доннарумма будет зарабатывать в «Милане» 4,5 миллиона в год

Зарплата Джанлуиджи Доннаруммы в «Милане» может существенно увеличиться. Руководство красно-черных предложило 17-летнему итальянцу новый контракт с заработной платой 4,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что на подобный шаг миланцы пошли из-за интереса к вратарю со стороны европейских топ-клубов. Ранее сообщалось, что игрока хочет приобрести «Челси», который готов платить ему 4 миллиона.

В нынешнем сезоне Серии А Доннарумма провел 12 матчей, в которых пропустил 15 мячей.