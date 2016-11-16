Дармиан: «Меня ждет еще много работы в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан планирует дождаться своего шанса от Жозе Моуринью, который, по сообщениям СМИ, готов выставить итальянца на трансферный рынок.

«Не знаю почему Моуринью не доверяет мне, это сложный вопрос. Только тренер принимает решения, с которыми игроки должны соглашаться.

На тренировках я всегда выкладываюсь по полной. В любой момент готов выйти на поле и помочь команде. Понятно, что отсутствие игровой практики сказывается психологически.

Тем не менее о переходе в другой клуб говорить слишком рано. Меня ждет еще много работы в «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Дармиан Rai Sport.

В текущем сезоне футболист провел лишь два матча в составе «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге.