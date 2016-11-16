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    ЦСКА не будет продлевать соглашение с Ионовым

    Полузащитник Алексей Ионов по окончании сезона вернется в расположение «Динамо», так как в ЦСКА не рассматривают вариант продления арендного соглашения. Напомним, что аренда рассчитана до лета 2017 года. Руководство ЦСКА считает нецелесообразным приобретение Ионова в условиях не слишком благоприятной экономической ситуации в клубе. Кроме того, они разочарованы уровнем выступлений футболиста в текущем сезоне.

    В Премьер-лиге Ионов провел за ЦСКА 13 матчей, в которых отметился лишь желтой карточкой.

    Источник: Известия

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    16.11.2016 07:11
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +388

      R015RK 18 ноября 2016, 10:36

      Иона вернут, Пана заберут. Зачем только Панченко было отдавать, непонятно, он неплохо играл

      0
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      Рейтинг: +1496

      GM 17 ноября 2016, 13:35

      Конечно, лучше чем Траоре, но далеко не фонтан. Лучше Панченко обратно вернуть.

      0
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      Рейтинг: +25029

      bset 16 ноября 2016, 23:24

      А мне казалось, что он прибавил в последних матчах

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 ноября 2016, 16:08

      В динамо играл - в сборную вызывали, в цска никакой.Может его не туда ставят.

      0
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат > Gullit 76 16 ноября 2016, 23:17

      Из Динамо его вызывали в сборную при Черчесове. Тот, при всей его дурости, - тренер строгий. Ионову (выгнанному из Зенита за пьянку и подобранному Анжи) пить не давал. А Слуцкий, небось, считает что досуг футболистов - это их личное дело. Типа, они профессионалы. Ха, ха и еще раз ха!

      0
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      Рейтинг: +1496

      GM > Gullit 76 17 ноября 2016, 13:36

      А куда его, на ворота поставить что-ли?

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 16 ноября 2016, 14:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кони скоро в ФНЛ)))

      -4
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 16 ноября 2016, 11:13

      В месте с Ионовым нужно выгонять :Тошича,Головина,Траоре,Цауню,Миланова,Щенникова и братьев с Игнашевичем!!!И начинать с чистого листа.Будет трудно,но терпеть этих неучей ещё хуже.И,конечно,не забыть "великого",хотя этот сам уйдёт в "чиновники",Мутко уже место приготовил.Слуцкий сам сбежит!!!???

      -1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 16 ноября 2016, 10:54

      все правильно ионов ваще никокой

      2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 16 ноября 2016, 10:19

      а зачем брали? неужели не знали,что игрок дерьмовый..

      6
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 16 ноября 2016, 10:09

      Динамо поднасрал, а теперь и нам, гнать его в первую лигу.

      3
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 16 ноября 2016, 10:05

      А нужен ли он нам

      2
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