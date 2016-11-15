Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кузенкин: «Менеджмент «Динамо» прилагает все усилия по закрытию долгов перед игроками»

    В «Динамо» отметили, что клуб пока не смог погасить задолженности перед футболистами команды. Ранее попечительский совет бело-голубых решил сократить финансирование команды и произвести оптимизацию расходов.

    «Что касается задержек по заработной плате футболистам, то менеджмент клуба в настоящее время прилагает все усилия по закрытию этих долгов. Сделка по продаже непрофильных активов в Петровском парке в целом завершена и в соответствии с уставом клуба нуждается только в одобрении собрания акционеров», – заявил руководитель пресс-службы «Динамо» Илья Кузенкин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2016 17:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11