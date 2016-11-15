Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мостовой: «Румыния сильнее России, но на глазах Кадырова мы должны победить»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что национальная команда в сегодняшнем контрольном матче с Румынией, который пройдет в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени, навряд ли сможет удивить общественность яркой игрой.

    «Позитива от нашей сборной я не жду. Матч с Румынией посмотреть не получится. Честно сказать, с каждым разом все меньше и меньше хочется смотреть игры нашей национальной команды. Ничего футбольного от товарищеской игры с румынами ждать не стоит. Для Грозного этот матч – событие, а для команды – очередные эксперименты. Если отталкиваться от Евро, то Румыния сильнее России. Но сегодня при полных трибунах и на глазах Рамзана Кадырова мы должны победить. Если не сегодня, то не знаю когда.

    Сейчас наша сборная находится в оговорочном состоянии, когда идут разговоры о том, что ничего страшного не происходит, все это нормальный процесс. Но когда-то это должно закончиться. Интерес к сборной упал после чемпионата Европы, перед которым Слуцкий обещал всех удивить. Вот и удивили. Интерес и будет таким низким без официальных игр. Но, думаю, в 2018 году с интересом к сборной все будет нормально», – заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2016 16:43
    Рекомендуем
    Комментарии30
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 ноября 2016, 20:57

      Затолкали мячик в ворота на последних секундах игры. Ждём-с "поросячьего визга" по поводу судьбоносной победы пред светлыми очами его величества Рамзана!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > multiscan 15 ноября 2016, 21:29

      Лечись дружок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Garfild 44 15 ноября 2016, 20:53

      !!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 15 ноября 2016, 20:53

      Россия опозорилась по всем статьям.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > stream15 15 ноября 2016, 21:29

      Опозорился ты неудачник!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 15 ноября 2016, 20:20

      санек где берешь такую траву подскажи? какая разница на чьих глазах

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 15 ноября 2016, 20:12

      Сам себе противоречит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 15 ноября 2016, 19:51

      Жопа Лиз Ссаный. Товарищеский матч сборных России против Румынии,игра в футбол. Чё какие глаза Кадырова????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 ноября 2016, 19:37

      Всеем продуют и саранской СветотеХнике 0:9

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 ноября 2016, 19:24

      Кто-нибудь "успокоит" Мостового? Псевдоэксперта!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 15 ноября 2016, 18:45

      на глазах Рамзана Кадырова ))) на футбольном поле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 ноября 2016, 18:38

      А при чем здесь Кадыров? Если он футбольный спец, то пусть руководит сборной! Двоих зарежет, остальные бегать начнут? Вопрос только куда?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > BYAKONERI 15 ноября 2016, 21:31

      Не переживай собаке собачья участь

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11