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    Лопетеги поставил Адуриса в пример остальным

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал нападающего Арица Адуриса примером для подражания. Напомним, 36-летний игрок «Атлетика» отметился забитым мячом в поединке четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018 с Македонией (4:0), став таким образом самым возрастным футболистом в истории, забивавшим в составе «красной фурии».

    «Адурис – это страсть и желание быть большим профессионалом. Это впечатляющий пример для всех», – сказал Лопетеги.

    Источник: Marca

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    15.11.2016 07:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 ноября 2016, 14:57

      Ариц вообще красавелла! В таком возрасте так играть!

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