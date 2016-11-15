Лопетеги поставил Адуриса в пример остальным

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал нападающего Арица Адуриса примером для подражания. Напомним, 36-летний игрок «Атлетика» отметился забитым мячом в поединке четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018 с Македонией (4:0), став таким образом самым возрастным футболистом в истории, забивавшим в составе «красной фурии».

«Адурис – это страсть и желание быть большим профессионалом. Это впечатляющий пример для всех», – сказал Лопетеги.