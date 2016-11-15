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    Сборная Сан-Марино – Мюллеру: «Ты не сподобился на забитый мяч даже нам»

    Пресс-секретарь сборной Сан-Марино Алан Гасперони ответил нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру, заявившему, что матчи с соперниками подобного уровня не имеют ничего общего с профессиональным футболом, а также лишены всякого смысла. Напомним, Германия в матче четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018 отправила в сетку ворот «серениссима» восемь безответных голов.

    «Ты не сподобился на забитый мяч даже нам – настолько слабой команде. Футбол не принадлежит Беккенбауэру или Румменигге. Он принадлежит всем тем, кто его любит. Немцев уже ничто не изменит, несмотря на урок от истории, что запугивание – это вовсе не гарантия победы», – написал Гасперони на своей странице в Facebook.

    Источник: Facebook.com

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    15.11.2016 06:58
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 ноября 2016, 14:30

      Неплохо подкололи, молодчики)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      ASG 15 ноября 2016, 10:31

      Достойно, иронично, с ноткой юмора. Гениальный ответ!

      5
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 15 ноября 2016, 10:21

      ах да красава, ах как тонко )))
      Мюллер не подобало так себя вести, как же ФИФАшное уважение соперника.
      Вон ту же Исландию до последнего Евро мало кто толком знал, что есть такие моряки.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      СтараяШкола 15 ноября 2016, 10:20

      Красавец конечно, достойный ответ. Чего стоила к примеру игра сборной Исландии на ЧЕ, которую все априори днищем считали.

      2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > СтараяШкола 15 ноября 2016, 12:15

      Ну ты сравнил, блин. Исландия и Сан-Марино... Их не считал дном, просто они были аутсайдеры на фоне таких сборных как Германия, Испания и т.д. Но они не карлики совсем.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 15 ноября 2016, 09:57

      Все правильно, нельзя обижать маленьких

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 ноября 2016, 09:29

      Молодец! Отлично парировал!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 15 ноября 2016, 09:05

      Красава!

      1
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 15 ноября 2016, 09:04

      Мюллер вас просто в лупу не разглядел.

      0
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 15 ноября 2016, 08:57

      Мюллер так скоро и про Россию скажет мол зачем такие матчи с таким соперником

      6
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Garrincha58 15 ноября 2016, 10:03

      Вот тут будет верно!

      1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 15 ноября 2016, 08:52

      Мюллер всю дорогу корявки забивает халявные, ещё и пи...ит, ему бы партнеров похуже на лавку бы сел.

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