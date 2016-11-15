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    Бубнов: «Уровень Черчесова не самый высокий. Под руководством Гвардиолы наша сборная играла бы лучше»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал понять, что уровень главного тренера сборной России Станислава Черчесова невысок.

    «Вы что думаете Семак по тренерскому уровню ниже Черчесова? Посмотрите, у кого был Семак помощником. Что касается Слуцкого, то мы все увидели на Евро-2016. А уровень Черчесова не самого высокого уровня среди российских специалистов. А кто его выбрал? Мутко. Вот он и пусть отвечает. А он ни за что не отвечает. Я уверен, что нынешняя сборная России при Гвардиоле играла бы лучше с этими же игроками», – сказал Бубнов.

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    15.11.2016 00:50
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +663

      88serega88 15 ноября 2016, 17:54

      ага Гвардиоле покупают игроков а взял бы он Лидс например, не думаю что до конца чемпа дожил бы

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 15 ноября 2016, 15:01

      В первую очередь нашим футболистам следует поднимать свой уровень-а это упорные тренировки начиная с физподготовки и заканчивая постоянной работой над техникой и стандартами-тогда и главному тренеру будет проще довести до игрока его задачу на поле! А то что в том же матче с Катаром было: идет атака на ворота,пас игроку под удар,а мяч вместо ворот летит высоко по дуге-все это результат готовности игрока к подобной ситуации!

      -1
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      Рейтинг: +29

      Jois91 15 ноября 2016, 14:39

      Вот бы в сборной ввести нововведение:
      выиграл - получил зарплату
      проиграл - зарплату не получил
      вничью скатали - дали деньги на обратный билет =)))

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 15 ноября 2016, 12:45

      Спасибо,Саша,за то,что лягнул вредителя Мудко !

      -1
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 15 ноября 2016, 10:57

      Мудко-черт это здесь всех минусуешь?я тебя проклинаю черт!!!Тебе не место в футболе,да и вообще в нашей стране!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 ноября 2016, 09:41

      Согласен, что Черчесов не годится как главный тренер сборной России. Что
      касается Мутко, то уж натворил он и с переходом на "осень-весна", и со стро-
      ительством стадионов, где происходит воровство денег, причём высшее руко-
      водство страны как бы не замечает это. В.В. Путину пора прекращать друж-
      банство и землячество по отношению к назначаемым им руководителям.
      Пора переизбрать руководство РФС, РФПЛ, ФНЛ и др. и выбрать действи-
      тельно специалистов в эти организации. Мутко на всю страну заявляет:
      " я и не хотел быть президентом РФС, но никто не хочет туда идти, поэтому
      приходится мне идти на этот пост". Вот уж брехун . так брехун. Объединение
      отечественных тренеров выдвигает на пост президента РФС другую канди-
      датуру, а Мутко со своими прихлебателями Прядкиным и Ефимовым органи-
      зуют эти "выборы" в пользу Мутко. И состав РФС, РФПЛ, ФНЛ и ОК пора
      разогнать и набрать действительно специалистов, разбирающихся в футболе.


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      Рейтинг: -15

      loboda2012 15 ноября 2016, 08:27

      Этим дегенератам, кого не поставь, все равно будут последними.

      -1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 ноября 2016, 08:09

      Мутко ни за что не отвечает. - В этом и беда российского футбола.

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      Рейтинг: +1126

      richi > DIDI 23 15 ноября 2016, 08:29

      НИ КТО ни за что не отвечает.

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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 15 ноября 2016, 07:55

      Согласен. А если бы Гвардиоле дали Месси, Рональдо, Бензема, Жиру, Гризмана и Де Хеа с Отаменди, то точно ЧМ-2018 выиграли бы.

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 15 ноября 2016, 07:44

      Черчесов не оправдывает надежд, это факт. Во всяком случае пока результатов не видно, и если по рисунку игры еще рано справшивать, то основаная наша проблема - психология футболистов и отсутствие какой-либо мотивации в прицнипе - так и не решена. Где огонь в глазах и желание играть за свою страну и в принципе в футбол? Для этого надо или молодых набирать всю команду (как Головин, Зобнин и т.д.), или все-таки искать тренера, который сможет дать психологический импульс и оживить игроков.

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