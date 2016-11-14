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    Кадыров: «Попрошу игроков сборной России красиво и уверенно победить Румынию»

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что ожидает от сборной России только победы в завтрашнем матче против команды Румынии. Напомним, встреча состоится в Грозном и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «У румын хорошая команда, но мы сильнее на самом деле. Мы поможем нашей дружине горячей поддержкой, а ребята должны показать хорошую игру и выиграть. Другого исхода быть не должно! Я уверен, что завтра будет зрелищная игра, настрой у ребят есть, а «Ахмат-Арена» поможет.

    Попрошу игроков сборной красиво и уверенно победить в предстоящем матче», – заявил Кадыров.

    Источник: ТАСС

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    14.11.2016 23:08
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 15 ноября 2016, 16:58

      Пусть попробуют не выиграют, я им покажу где раки зимуют. ))

      0
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 15 ноября 2016, 08:47

      А после всех в плен, скажем кукурузу чистить. В этом деле точно будет от них польза, хотя и не большая. У них и руки из ягодичных мышц, растут тоже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 ноября 2016, 08:10

      Раз Рамзан попросил, то точно выиграют. Рамзана никому обижать нельзя, ни нашим ни румынам.

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 15 ноября 2016, 05:55

      Встряли...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 ноября 2016, 05:11

      Пусть попробуют не выиграть!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 ноября 2016, 05:03

      А кто не будет играть красиво, то получит микрофон в одно место после матча.

      0
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 15 ноября 2016, 01:28

      Мотиватор из него не плохой это точно)

      -2
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 15 ноября 2016, 01:14

      Может Рамзана Кадырова главным тренером назначить??? Результат точно будет!!!

      2
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 15 ноября 2016, 00:59

      Их не просить надо а заставлять либо гнать с сборной вообще зажрались

      0
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      Рейтинг: +29

      Камасутра 15 ноября 2016, 00:59

      оригинальная просьба)

      1
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