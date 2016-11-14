Карпин: «Если говорят, что Месси может уйти из «Барселоны», значит это действительно так»

Экс-главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси действительно может покинуть каталонский клуб. Ранее СМИ сообщили, что аргентинец уведомил руководство «блауграна» о нежелании продлевать контракт, истекающий летом 2018 года.

«Если говорят, что Лионель Месси может уйти из «Барселоны», значит, может уйти. Почему нет? Думаю, в любом другом клубе он также останется лучшим игроком. Независимо от того, что это будет за чемпионат. Месси сможет забивать так же много и в Англии», – отметил Карпин.