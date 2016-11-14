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    Карпин: «Если говорят, что Месси может уйти из «Барселоны», значит это действительно так»

    Экс-главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси действительно может покинуть каталонский клуб. Ранее СМИ сообщили, что аргентинец уведомил руководство «блауграна» о нежелании продлевать контракт, истекающий летом 2018 года.

    «Если говорят, что Лионель Месси может уйти из «Барселоны», значит, может уйти. Почему нет? Думаю, в любом другом клубе он также останется лучшим игроком. Независимо от того, что это будет за чемпионат. Месси сможет забивать так же много и в Англии», – отметил Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2016 16:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 14 ноября 2016, 20:10

      Да и правда было бы интересно посмотреть на месси в другом клубе или чемпе

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 14 ноября 2016, 19:15

      «Если говорят, что Месси может уйти из «Барселоны», ЗНАЧИТ ОН ХОЧЕТ ПЕРЕПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ" ! )) Роналду повысил гонорар, теперь этот не может успокоиться. Первый раз что ли!?

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 ноября 2016, 17:49

      интересно будет посмотреть на него в другой команде... как получится

      0
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      Рейтинг: -185

      Protosser 14 ноября 2016, 17:31

      "Если говорят, что метеорит может упасть на Землю - значит это действительно так".. И другие удивительные откровения Кэпа.

      -1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 ноября 2016, 17:05

      А вот это вряд ли! Месси отличный игрок, но Барса есть Барса! Там вся команда: защита, полузащита играет на Месси... В Англии не так все.

      0
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      Рейтинг: -185

      Protosser > Алексей1988 14 ноября 2016, 17:32

      Да?
      А я вот регулярно смотрю матчи Барсы и вижу, что Месси работает на команду не меньше, чем она на него.

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