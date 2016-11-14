Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Отстранение Еременко продлится как минимум до 19 ноября

    Хавбек ЦСКА Роман Еременко, ожидающий решения УЕФА, не сможет принимать участия в матчах как минимум до 19 ноября. Окончательный вердикт по делу 29-летнего игрока армейцев должен быть озвучен в конце текущей недели.

    Седьмого октября футболист красно-синих был отстранен от футбола на 30 дней. Официальная причина до сих пор неизвестна. Ранее СМИ Финляндии предположили, что дисквалификация Еременко может быть связана с проваленным тестом на допинг после одной из сентябрьских встреч Лиги чемпионов.

    «Отстранение продлено до 19 ноября», – сообщили в пресс-службе УЕФА.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Еременко записал на свой счет три гола и две результативные передачи в девяти поединках.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2016 13:56
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 15 ноября 2016, 01:34

      А я не думаю, что эта дата, 19 ноября, будет последней, так до конца первой части чемпионата и дотянут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 14 ноября 2016, 18:00

      Долго расследуют. Видимо случай неординарный. Вопрос кого следующим поймают? А в ЦСКА между тем с травмой Миланова ещё больше проблем стало. 3 или 4 дня это срок не большой, так что скоро всех по местам расставят.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > alexis02lion 14 ноября 2016, 21:03

      Не могут решить - кокаин допинг или нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 ноября 2016, 17:39

      Думаю, что игры в ЛЧ Ерёменко не допустят, чтобы ЦСКА задержать на 4-ом
      месте в группе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 14 ноября 2016, 16:31

      одному черту и Гинеру известно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      Serhio1010 14 ноября 2016, 16:10

      Резину тянут...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 14 ноября 2016, 15:39

      Чего же так накурылсо? Боятся озвучить...Уж не с плутонием ли цигарку пыхнул?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > yorgenbarenz 14 ноября 2016, 15:57

      :D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 14 ноября 2016, 15:29

      А кто это такой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 ноября 2016, 14:59

      Задолбали уже тягомотиной!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Lunovoro 14 ноября 2016, 14:44

      когда это кончится

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +751

      justozavr 14 ноября 2016, 13:58

      кидал бы насвай, за натур продукт не до***бались бы)))))))

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11