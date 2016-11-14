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    Решение по «делу Еременко» будет объявлено УЕФА позже

    УЕФА сегодня не будет оглашать вердикт по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

    «Решение будет обнародовано позднее, точная дата пока не определена», – сообщили в пресс-службе организации.

    Напомним, седьмого октября 29-летнего игрока отстранили от футбола на 30 дней. Официальной причины так до сих пор никто и не озвучил, однако, по предположению финских СМИ, Еременко дисквалифицировали за проваленный тест на запрещенные вещества, сданный им по завершении одного из сентябрьских матчей группового этапа Лиги чемпионов.

    Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что решение по Еременко должно быть вынесено 11 или 14 ноября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2016 12:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 14 ноября 2016, 14:13

      оооо бля уже до 19.11.2016 продлили =) ебанутые

      -2
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 14 ноября 2016, 13:49

      да пускай хоть через год решение огласят -насрать !!! 30 дней отстранения прошло !!! пускай играет!! он сейчас ЦСКА очень нужен!!

      -1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 14 ноября 2016, 13:45

      и что за секретность, что завтраками кормить, или такое чувство, что с начло замутили, а потом посмотрели, и поняли что в Опе, и как из этого д...ма вылазить, узнаю запад европу

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > pegas1276 14 ноября 2016, 13:51

      и чего руководство клуба, не знает что происходить, что за бред, игрок команды зарплата, и Гинер типо тоже в ах..е, бред и не надо считать что остальные тупые овцы и быдло, накипело ... если ч не прав, обоснуйте ... факты

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      Рейтинг: -101

      serega86ru > pegas1276 14 ноября 2016, 14:11

      да конечно руководство клуба в курсе!! но видимо все таки дело не столько в допинге а возможно в чем то другом!! и тут как бы скорее всего не хотят портить имидж клуба!! с одной стороны правильно поступают!!!

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 14 ноября 2016, 13:39

      С каждым днем ожидания Слуцкому становится все хуже(

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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 14 ноября 2016, 13:25

      Что такого серьёзного , что ни как не могут решить .........

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 ноября 2016, 13:10

      Ну да... "После дождичка в четверг..." Или в день наступления Апокалипсиса... :-))). И кто там ещё смеет рассуждать о ПРАВЕ и мне возражать?

      P.S. Всё уже выглядит так, как будто в УЕФА ждут "заноса".

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      Рейтинг: +22

      777Foma777 14 ноября 2016, 12:50

      надоели уже, тянут кота за хвост

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