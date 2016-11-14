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    Джеко не понял своего удаления за снятые с соперника трусы

    Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко был удивлен своему удалению в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Греции, который завершился со счетом 1:1.

    «Мне показали красную карточку безо всякой причины. Я правда не знаю, за что. Судья говорит, что я все это начал, но это я лежал на газоне, как я мог это все начать? Я чувствую, как будто мы проиграли 0:3. Греция не заслужила эту ничью. Они не заслуживали даже поражения со счетом 0:1, они заслуживали 0:4», – заявил Джеко.

    Напомним, что Джеко поучаствовал в потасовке с защитником Сократисом Папастатопулосом, который уронил его на газон. В ответ Джеко стянул шорты с соперника, за что арбитр показал боснийцу желтую карточку, ставшую для него второй.

    Источник: Goal.com

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    14.11.2016 10:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 ноября 2016, 18:54

      Джеко заслужил карточку уже тем, что удерживал мяч, препятствуя его скорейшему вводу в игру. За снятые с соперника шорты можно было и прямую карточку показать - он унизил и оскорбил человека.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 14 ноября 2016, 17:11

      А Джеко что, озабочен? Баб не хватает?

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 ноября 2016, 17:09

      Видимо потому не не понял,что это были шорты. Остановился на пол пути.Интересно в правилах это как-то прописано?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 14 ноября 2016, 17:09

      Он успел сказать "нет" или не успел?

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 14 ноября 2016, 14:44

      они хоть знают что их десятки камер снимают???

      2
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 14 ноября 2016, 12:56

      Это конечно не оправдание Джеко,но грек реально 1-й начал с него шорты стягивать пытаясь помешать))

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > GoldPlayFIFARus9 14 ноября 2016, 18:56

      Грек за футболку прихватывал, смотри внимательнее, ага.

      -2
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 14 ноября 2016, 12:53

      А вы ребята, молодцы.....

      0
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      Рейтинг: +2548

      Челнинец 14 ноября 2016, 12:04

      оба молодцы, заслуженные карточки"!

      2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 14 ноября 2016, 11:45

      он там не только за снятые шорты на удаление наиграл..а греки ничью заслужили!

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      Рейтинг: +102

      serghio1990 14 ноября 2016, 11:18

      джеко-артист!!!

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