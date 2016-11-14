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    Караваев ждет вызова в сборную России

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев рассчитывает получить вызов в сборную России под руководством Станислава Черчесова. При этом 21-летний футболист готов набраться терпения, показывая достойную игру на клубном уровне.

    «Тренерский штаб сборной во главе с Черчесовым не связывался со мной о возможном вызове в сборную, но мне очень хочется играть за команду и защищать честь своей страны. Остается только достойно играть и ждать вызова. Хочется сыграть на домашнем чемпионате мира.

    Я пока видел всего одну игру сборной – против Коста-Рики. Еще сложно оценивать, к тому же я пока сам молодой игрок, чтобы делать выводы об уровне сборной. Единственное, я понимаю, что сейчас – переходный этап: пришел новый тренер, строится новая команда, поэтому не стоит ждать сразу глобальных результатов. Все будет постепенно», – считает Караваев.

    Напомним, что воспитанник ЦСКА Караваев выступает за сборную России различных возрастов с 2010 года.

    Источник: ТАСС

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    14.11.2016 09:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19

      100% Спартака 14 ноября 2016, 21:19

      Да не чё, можно попробовать парня на перспективу

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 ноября 2016, 14:22

      "Я пока видел всего одну игру сборной – против Коста-Рики."
      И это за 21 год жизни! Вот такого патриота из Чехии нам точно не хватало только !

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