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    Пато мог оказаться в «Сатурне» до перехода в «Милан»

    Бывший руководитель спортивного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая, который занимался вопросами селекции футболистов, рассказал о том, что в свое время состав подмосковной команды мог пополнить бразильский нападающий Алешандре Пато, а также Диего Форлан, чья сделка сорвалась из-за высоких требований по зарплате.

    «Кого «Сатурн» мог купить, но не сложилось? Пато. Естественно, еще до того, как он попал в «Милан». Мы были на матче «Интернасьонала». За 10-15 минут до конца матча вышел интересный мальчик. Обыграл двоих, прострелил. Мы с президентом «Интернасьонала» вели переговоры по другому футболисту, но заодно спросили и о Пато. Нам было сказано: «Мы сами не знаем, в какую сумму оценивать этого парня. Он лишь третий раз появился на поле. Может, он стоит 2, а может, и 20 миллионов. Сегодня можете взять его за 5 миллионов». Было страшно платить такие деньги за 17-летнего пацана. В итоге решили не брать. И правильно сделали. Кто знает, как бы сложилось у Пато в России. Мы так и Ди Марию, и Тевеса просматривали, но реальнее было появление Форлана. У него был тот же агент, что и у Монтенегро. Не сложилось, потому что у Диего были сумасшедшие запросы по зарплате», – рассказал Лепсая.

    Стоит отметить, что в 2007 году Пато перебрался из «Интернасьонала» в «Милан» за 22 миллиона евро. Сейчас бразилец выступает в составе «Вильярреала».

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2016 08:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 14 ноября 2016, 14:32

      Saturn mog i ne razwalitsya - esli by byli normalnyye chinowniki rukowoditeli!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 14 ноября 2016, 10:53

      бабушка могла оказаться дедушкой..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 14 ноября 2016, 10:25

      Мда наши СМИ окончательно деградировали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25029

      bset 14 ноября 2016, 10:07

      Вот смотришь на рассуждения эти. Того могли в Россию купить, этого. И думаешь... Сколько бы звезд мы при таком обстоятельстве лишились... В Россию ехать - гиблое дело. Дальше только Китай

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 14 ноября 2016, 09:32

      Бред полнейший, самая главная новость

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 14 ноября 2016, 09:19

      УЖЕ ПИСАТЬ НЕ О ЧЕМ?

      1
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