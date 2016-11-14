Анчелотти: «Зидан заслуживает успеха»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти продолжает следить за своими бывшими клубами. В частности, он переживает за своего коллегу Зинедина Зидана, который возглавляет мадридский «Реал».

«Зидан – мой друг. Он был моим футболистом, потом – моим помощником. Он отлично справляется со своими обязанностями в «Реале». Я счастлив. Он заслуживает этого успеха», – приводит слова Анчелотти Canal+.

В текущем сезоне «Реал» после 11 туров испанской Примеры располагается на первой строчке турнирной таблицы. В активе Мадрида – 27 очков, что на два больше, чем у «Барселоны», идущей на второй строчке.