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    Анчелотти: «Зидан заслуживает успеха»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти продолжает следить за своими бывшими клубами. В частности, он переживает за своего коллегу Зинедина Зидана, который возглавляет мадридский «Реал».

    «Зидан – мой друг. Он был моим футболистом, потом – моим помощником. Он отлично справляется со своими обязанностями в «Реале». Я счастлив. Он заслуживает этого успеха», – приводит слова Анчелотти Canal+.

    В текущем сезоне «Реал» после 11 туров испанской Примеры располагается на первой строчке турнирной таблицы. В активе Мадрида – 27 очков, что на два больше, чем у «Барселоны», идущей на второй строчке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2016 08:30
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