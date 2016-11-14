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    Вернблум: «ЦСКА обойдет «Спартак» после 30-го тура чемпионата России»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о своем самочувствии, а также выразил слова поддержки в адрес Леонида Слуцкого.

    – Как дела?

    – Вообще неплохо, но чувствую – немного приболел после того, как в субботу поиграл в минусовую температуру против «Уфы». Было холодно, а впереди еще завтрашняя тренировка.

    – Что думаете о тех болельщиках ЦСКА, которые не очень хорошо высказываются в адрес главного тренера Леонида Слуцкого?

    – Да, мне есть, что сказать. Обычно, когда команда проигрывает, все винят тренера, а если побеждает, благодарят игроков. Работа тренера не очень хороша тем, что ее недооценивают, она неблагодарная.

    Конечно, мне обидно! Ведь он старается. В данный момент нет тренера лучше! Мы тоже стараемся играть на максимуме, на пределе своих сил и нам обидно, что тренера недооценивают!

    – Когда ЦСКА догонит и перегонит «Спартак»?

    – Мы обойдем его ровно после 30-го тура!

    Источник: «Советский спорт»

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    14.11.2016 00:55
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 14 ноября 2016, 20:15

      Клоун))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 ноября 2016, 17:53

      Шведский юмор.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8121

      nik55 14 ноября 2016, 15:08

      догоните в мини-играх может быть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 14 ноября 2016, 14:33

      Посмотрим, как оно будет. А пока для начала ЦСКА надо разобраться со своими игровыми проблемами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      baddy 14 ноября 2016, 12:22

      Понтус потерял реальность, он еще в прошлом сезоне застрял. После 30-тура в шестерке бы остаться. С кем обгонять Спартак собираешься?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 14 ноября 2016, 12:04

      посмотрим-посмотрим,как бы за пиздабола ответить не пришлось...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +763

      alex1004 14 ноября 2016, 11:18

      Ну, да... Судя по всему после 30 тура Спартак будет на первом месте, а ЦСКА на нулевом...

      5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 ноября 2016, 11:12

      Готов поспорить с Верблюдом на месячную ЗП, его и моя ), что Спартак будет выше

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 14 ноября 2016, 10:22

      что то я уже сомневаюсь

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 14 ноября 2016, 10:09

      давайте утешайте себя конявые... ха ха ))) 7 место ваше будет

      -1
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