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    Натхо: «В России я играю за клуб, который доминирует, но в сборной это не так»

    Полузащитник сборной Израиля Бибрас Натхо поделился впечатлениями от крупной гостевой победы над командой Албании (3:0) в матче отборочного турнира к ЧМ-2018.

    «Я получил настоящее удовольствие от игры, даже большее, чем после домашней победы над Боснией в отборочной кампании Eвро-2016. Я в сборной, причем надолго, и никуда не ухожу.

    В российском чемпионате я играю за клуб, который в основном доминирует на поле, но в сборной это не так. Поэтому важно использовать каждую голевую передачу, что мы и сделали успешно», – отметил Натхо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.11.2016 19:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 13 ноября 2016, 21:00

      Про сборную так нельзя говорить

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      Рейтинг: +304

      Антисемит 13 ноября 2016, 19:32

      да уж, клуб доминирует в последних играх))) Ничья с Амкаром, поражение от Монако, Спартака, и Локомотива))

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      Рейтинг: +1423

      Parham > Антисемит 13 ноября 2016, 19:47

      Ну давай о твоём Локо поговорим: не позорилось в тек. чемпе??? Стыдно за команду ни когда не было???
      А давай в целом... сколько последних чемпов Локо был чемпионом???
      Ну и т.д. .....

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