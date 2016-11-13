Агент: «Хонда не входит в планы «Милана»

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда не входит в планы тренерского штаба итальянского клуба в нынешнем сезоне. Об этом заявил агент, являющийся братом японского футболиста, Хироюки Хонда.

«Очевидно, что Хонда не входит в планы тренерского штаба «Милана». Но Кейсуке – большой профессионал, поэтому уважает выбор главного тренера команды. Возможно, Винченцо Монтелла не считает его востребованным на данный момент, но в футболе все может резко поменяться», – сказал агент.