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    Агент: «Хонда не входит в планы «Милана»

    Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда не входит в планы тренерского штаба итальянского клуба в нынешнем сезоне. Об этом заявил агент, являющийся братом японского футболиста, Хироюки Хонда.

    «Очевидно, что Хонда не входит в планы тренерского штаба «Милана». Но Кейсуке – большой профессионал, поэтому уважает выбор главного тренера команды. Возможно, Винченцо Монтелла не считает его востребованным на данный момент, но в футболе все может резко поменяться», – сказал агент.

    Источник: Football Italia

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    13.11.2016 17:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25029

      bset 29 ноября 2016, 10:50

      Когда из ЦСКА уходят, всегда есть про запас вариант с возвращением. А тут сам сразу все концы обрубил. Так что обратно в Японию. Если возьмут

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 ноября 2016, 17:50

      В России Хонде делать нечего. Можете не предлагать "большого профессионала".

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