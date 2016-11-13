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    Бышовец: «В сборной России идет работа на будущее»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Румынии. Напомним, встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – Во вторник матч с Румынией.

    – Матчи с Катаром и Румынией надо рассматривать в одном контексте и выводы делать только после второй игры. Боюсь, спаренность матчей вызвала раздвоение в оценке происходящего в умах тренеров. Играли с Катаром, а держали в голове уже матч с Румынией, более сложным соперником. Недооценка сказалась. Мне кажется, это – болезненное поражение, о котором будут еще не раз вспоминать. Но знаю, что Черчесов умеет держать удар.

    – Главное чтобы умел делать выводы.

    – И анализировать. Это в первую очередь. Думаю, он не случайно поберег Новосельцева и Семенова для матча с Румынией. Кутепов и Васин сыграли как смогли, но, как говорится, два дебютанта – минус один игрок. Во встрече с Румынией наверняка будут коррективы. Матч с Катаром дал достаточно информации, а поражения всегда анализируются тщательней, чем победы.

    – Румыны, как и сборная России, провалили Евро во Франции.

    – На Евро Ангелу Иордэнеску не повезло. В отдельных матчах румыны смотрелись хорошо. В их составе всегда были классные игроки. Команда очень неудобная, с хитрецой. Не всегда играет по правилам – футболисты знают, когда кого придержать, за футболку дернуть, подтолкнуть в «подходящий» момент. Но побеждать их можно. И пусть наша сборная оказалась сегодня в сложной ситуации, огульной критики она не заслуживает. Идет работа на будущее.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.11.2016 16:02
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 ноября 2016, 00:11

      Будущего у сборной с Черчесовым нету!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 13 ноября 2016, 21:28

      Какое на фиг будущее??? Тогда надо не Ваську с Жирковым наигрывать, а молодёж!!! Эта сборная ни о чём!!! И позорит футбол в целом

      0
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      Рейтинг: +100978

      zigbert 13 ноября 2016, 20:36

      Игра с Румынией будет на мой взгляд определяющей.

      0
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      Рейтинг: +76

      lebron777 13 ноября 2016, 20:01

      а вот Бердыева тоже одобряю , только о нём у руля сборной и мечтаю . Единственный волшебник Российского футбола ,слепит из любого ...... материала , конфетку

      1
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      Рейтинг: +76

      lebron777 13 ноября 2016, 19:59

      Терпите нытики , команда строится , многого хотите умники и сразу , а весь мир уже давно научился играть в футбол , не как 15-20 лет назад . Косяк футбольного национального руководства всей этой кухни , а не футболистов , бегают парни как могут , на сколько уверенности и психологии хватает . Не у многих из состава - стабильный опыт хотя бы в лиге чемпионов . Платят - берут , чё ему теперь отказываться от зп , уходить из футбола - который он любит , и идти лифтером в твой подъезд устраиваться ? все святые кругом )))))) ждём победы , отмазывайте уже тренера своего

      2
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 13 ноября 2016, 19:08

      Мы из будущего-3

      -1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 13 ноября 2016, 17:59

      На какое будущее то?

      -1
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 13 ноября 2016, 17:35

      Угу,на будущее.Когда играют на будущее,то выпускают молодых,необстрелянных.На всякий заявляют,что вторая сборная.Здесь же,вопреки петиции о роспуске команды,собрали опять кокориных и березуцких.Наполучав от Коста Рики,решили перемешать с новыми(но со старыми дырами)) ).Так и будут тасовать малоперспективных с вышки. Надо набирать с периферии неизвестных парней,искать таланты ,коих немало,но которым нет ходу наверх.Не спасут нас от позора те,кого набрал Черчесов.ОНИ ИГРАТЬ НЕ ХОТЯТ под его руководством! С этими может что-то сделать только Бердыев-гений футбола и мощная личность.Воткнули во главе сборной человека,который у нас ничего не смог добиться.У нас всегда так,во всём-одни незаменимые и чьи-то друзья,родственники: во власти,в спорте, в эстраде,искусстве.

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 ноября 2016, 16:12

      Согласен с БАФом..
      Не трогайте Саламыча.Он сделает.
      По крайней мере позора мы не увидим.Только лёгкую скорбь..

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 ноября 2016, 16:03

      На будущее,это куда, к смерти ???

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