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    Джикия: «Не думаю, что мой вызов в сборную России – это аванс»

    Защитник «Амкара» и сборной России Георгий Джикия выразил мнение, что его вызов под знамена национальной команды является заслуженным. В нынешнем сезоне футболист провел за пермский клуб в РФПЛ 12 матчей, в которых забил гол и сделал одну голевую передачу.

    «Впечатления от нахождения в сборной России положительные. Очень рад, что получил вызов. Ребята хорошо встретили. Я в команде всего семь дней, поэтому пока больше изучаю реалии. Работаем, готовимся к матчу.

    Не думаю, что вызов в сборную – это аванс, потому что в национальную команду приглашают за определенные заслуги, за то, как ты играешь. Думаю, я это заслужил, поэтому тренерский штаб решил дать мне шанс.

    Все хотят играть. На тренировках стараемся доказать свою состоятельность. С румынами на поле выйдут те, кто, по мнению тренерского штаба, лучше готов. Все ребята стараются, никто не халтурит.

    В «Амкаре» у нас такая же схема, как в сборной. Поэтому игра в пять защитников мне хорошо знакома, никаких проблем нет», – сказал Джикия.

    Источник: РФС

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    13.11.2016 15:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 13 ноября 2016, 18:24

      Давай, Жора, выходи с румынами и покажи как в Амкаре в защите играют. Можешь еще и гол забить, разрешаю!

      2
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 13 ноября 2016, 18:10

      Слишком самоуверенно

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 ноября 2016, 17:54

      Джикия от скромности не помрёт.

      -1
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 13 ноября 2016, 16:41

      Его взяли чтоб он за Грузию не пошёл играть
      Пока в запасе будет а в будущем пригодится

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 ноября 2016, 16:30

      Помним-помним, в прошлом чемпе, пытаясь свернуть шею Зе Луишу, привёз пенальти в ворота Амкара и поражение в итоге. Как говорится, на безрыбье...

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