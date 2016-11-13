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  • Кононов: «У сборной России нет системного кризиса. Просто это наш уровень»

Кононов: «У сборной России нет системного кризиса. Просто это наш уровень»

13 ноября 2016, 14:33
19

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился мнением о проблемах сборной России, заявив, что национальная команда не находится в кризисе, а просто показывает свой нынешний уровень. Кроме того, специалист отметил, что у россиян есть все, чтобы вывести футбол в стране на высокий уровень.

– Почему у сборной России сегодня такой системный кризис? Мало что вообще получается, сборную публично критикуют все, даже президент страны.

– Это не кризис, а наш уровень. Пока он такой. Но у нас есть все, чтобы его поднять, сделав футбол сильным.

– Как готовить сборную к большому турниру через спарринги? Понятно, что у игроков не та мотивация в подобных матчах, но готовиться же надо.

– Сейчас идет проверка кандидатов в сборную, надо это принять. Спарринги помогают тренеру определить, кто мотивирован, а кто нет.

– Сможет ли Черчесов успеть до Кубка конфедераций завершить работу по созданию костяка команды?

– Я верю, что у нас будет хорошая команда к Кубку конфедераций.

– Нужно ли это делать – создавать команду к лету? Есть же локальные задачи и главная – ЧМ-2018.

– Кубок конфедераций – большой турнир, где нужно проверять себя по максимуму. В этих играх, с серьезными соперниками, будет виден наш потенциал для чемпионата мира.

Источник: Спортфакт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кононов Олег
Комментарии (19)
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1479037536
ТОЛЬКО В АКАДЕМИИ ГАЛИЦКОГО ТРЕНЕРЫ НА ЛАПУ ОТ РОДИТЕЛЕЙ НЕ БЕРУТ...ЧТОБЫ ИХ БЕЗДАРНЫХ ДЕТЕЙ В СОСТАВ СТАВИТЬ И СУДЕЙ НА ДЕТСКИХ ТУРНИРАХ ПОДКУПАТЬ...ЕСЛИ КЛУБЫ НЕ НАЧНУТ КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОИХ ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ НАМ ЕЩЁ НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ ТОЛКОВЫХ ИГРОКОВ НЕ ВИДАТЬ.ЭТО НЕ ТОЛЬКО МОИ СЛОВА...ПОСЛУШАЙТЕ ЧУГАЙНОВА ИЗ ТОРПЕДО
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yorgenbarenz
1479039052
Есть у нас хорошие игроки. Но их надо искать,забыв о наживе по любому поводу.Надо заниматься таким важным делом людям честным и патриотичным,а не "агентам". А,пока,Черчесов выпускает Панченко за 10 минут до конца позорно проигранного матча.Безоговорочного лидера ФНЛ по голам. Не доверяет. В сборную сознательно набирают дуболомов и заявляют,что это лучшее,чем мы располагаем.Комбаров наше всё на предстоящем ЧМ?Козе же ясно,что надо на эту позицию искать других игроков.В вышке таких нет? Ищите на периферии(ищите,а не сидите в кабинетах на наши деньги,бездельники!),нашёл же Спартак в своё время Ярцева и Гаврилова !! Ничего с того времени не изменилось. По-прежнему в руководстве футболом сидят мутные граждане,место которым,скорее на Колыме,чем в спорте.Нашли модное оправдание: Мы-говно,у нас такие игроки и т.д.То,что в РФС и правительстве сидят каловые массы-никто и не сомневается.Если ЧМ у нас ,все же состоится,вы ничего не боитесь,господа "слуги народа"? Не забыли о проигрыше Японии на ЧМ и как отреагировали наши болелы в Москве?Поверьте,это-цветочки....
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Aztec58
1479039182
Коротко, ясно, точно.
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Алексей1988
1479039231
Один из немногих здравых людей. Такой уровень... А те, кто петицию подписывали и кричали за нее - глупое стадо баранов. Интересно, кого набирать, если бы распустили сборную? Игроков Амкара, Уфы, Томи? О да, с ними мы бы наверное гарантированно занимали самые высокие места )))))) ВЫ бы лучше подписали петицию, чтоб руководство сменить. Проблема то в развитии футбола!!!!
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aurora5858
1479040302
Время упущено -понятно всем . Кроме руководства РФС. Нужен второй Тарасов (тренер)- он бы собрал и натренировал не позорную команду к ЧМ.
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bolela_16
1479040570
будем посмотреть, осталось немного...
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Pourport
1479040865
Верно подмечено!)
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Den Bull
1479052135
Так точно!
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Фан666
1479053600
Будем надеяться что получится, а так ждём позора очередного
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Пельш 1
1479056069
Вы посмотрите кто лидирует в списке бомбардиров и всё станет понятно, что лень родилась вперёд, чем наши футболёры!
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