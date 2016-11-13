Кононов: «У сборной России нет системного кризиса. Просто это наш уровень»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился мнением о проблемах сборной России, заявив, что национальная команда не находится в кризисе, а просто показывает свой нынешний уровень. Кроме того, специалист отметил, что у россиян есть все, чтобы вывести футбол в стране на высокий уровень.

– Почему у сборной России сегодня такой системный кризис? Мало что вообще получается, сборную публично критикуют все, даже президент страны.

– Это не кризис, а наш уровень. Пока он такой. Но у нас есть все, чтобы его поднять, сделав футбол сильным.

– Как готовить сборную к большому турниру через спарринги? Понятно, что у игроков не та мотивация в подобных матчах, но готовиться же надо.

– Сейчас идет проверка кандидатов в сборную, надо это принять. Спарринги помогают тренеру определить, кто мотивирован, а кто нет.

– Сможет ли Черчесов успеть до Кубка конфедераций завершить работу по созданию костяка команды?

– Я верю, что у нас будет хорошая команда к Кубку конфедераций.

– Нужно ли это делать – создавать команду к лету? Есть же локальные задачи и главная – ЧМ-2018.

– Кубок конфедераций – большой турнир, где нужно проверять себя по максимуму. В этих играх, с серьезными соперниками, будет виден наш потенциал для чемпионата мира.