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    Ловчев: «Игра России против Катара – плевок в лицо всей стране»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от игры сборной России, отметив, что поражение национальной команды в товарищеском матче против Катара (1:2) является «плевком в лицо всей стране».

    – Играть так и против такой команды – это плевок в лицо всей стране. У футболистов сборной должна быть совесть. Если она есть, то после поражения заставит три дня крепко подумать, а на четвертый – выскочить на поле и разорвать на куски следующего соперника. Когда-то великий Николай Петрович Старостин говорил нам: «Плохая игра – перед хорошей». И мы понимали, что после неудачного матча следующий нужно обязательно выигрывать. Но у нынешних игроков сборной, по-моему, даже близко нет подобных мыслей, поэтому никаких изменений в будущем я не вижу.

    – То есть дело не только в самом результате, что мы проиграли «какому-то» Катару?

    – Конечно, нет – проиграть можно, если народ, болельщики будут уверены, что футболисты на поле старались, но что-то не получилось. А разве мы увидели у нашей сборной хоть какое-то старание в матче с Катаром?

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.11.2016 12:24
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +46

      Evgenn200 13 ноября 2016, 17:49

      Пока в сборной играют те, кто отбывает номер, а не тот кто голоден до мяча, ничего не изменится. Большие зарплаты делают свое дело, к сожалению

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 13 ноября 2016, 15:45

      Не в лицо, пока в спину

      2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 13 ноября 2016, 15:27

      А кто шампусик в Монако уже попивает :)

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 13 ноября 2016, 15:21

      Пригласите Бердыева пока время есть.

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > compka 13 ноября 2016, 15:28

      А толку? Если игроков нет. Хоть Клоппа, Хоть Фергюсона позови.

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka > Алексей1988 13 ноября 2016, 15:44

      Игроки есть! Зачем, к примеру, в сборной нужен Кокорин с Мамаевым? Пусть и дальше тусят в Монако.

      Бердыев в сборной извращенцев держать не станет, он человек верующий, к тому же добивается результата за счет дисциплины. А когда в сборной была дисциплина? Пиво после каждой игры вместе с тренером и министром спорта - это по-вашему дисциплина?

      5
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 ноября 2016, 15:21

      А зачем стараться если на счету миллионы-миллиарды - когда обеспечены не то что их дети, а правнуки..

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 ноября 2016, 14:48

      Вот именно проигрывать можно, но если ты играешь стараешься и тебя поймут. А эти бараны даже на ЧЕ не захотели шевелиться, хотя другие команды рвали и метали, чего мы ждёт от товарников, они ведь там просто номер отбывают.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 ноября 2016, 14:13

      - " У футболистов сборной должна быть совесть".
      Нет. Не должно быть. В мире капитала совесть заменяется прибылью. Получение прибыли, это основа каппрогресса. А чем ты её получишь, это другое дело - финансы, машины, квартиры, путёвки, борзые щенки. И тем более не важно, КАКИМ ОБРАЗОМ ты её получишь.
      Странно, что Ловчев вдруг о ней ( совести ) вспомнил.

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      Рейтинг: +1297

      compka > +50/-50 13 ноября 2016, 15:47

      в том то и дело, что у сборников слишком большие зарплаты, не зависящие от результатов игры.

      зарплату сделать нулевой, а премиальные за победу - приличной, тогда будут биться, а иначе зачем напрягаться когда и так всё хорошо.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 ноября 2016, 14:10

      А сколько ещё таких плевков будет. Держись, Евгений!

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 13 ноября 2016, 14:09

      Жириновский как то в 90-х уже говорил Соловьеву, что нужно сделать чтоб сборная ИГРАЛА , а не наблюдала за игрой..
      Видимо это единственный выход

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 13 ноября 2016, 13:46

      сквирт в лицо

      0
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