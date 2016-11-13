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    Федосеев: «Усиления мер безопасности на матче Россия – Румыния не планируется»

    Менеджер «Терека» Александр Федосеев заявил, что на время проведения товарищеского матча РоссияРумыния не планируются дополнительные мер безопасности.

    Напомним, что встреча состоится в Грозном 15 ноября.

    «Схема стандартная, требования по безопасности у нас есть. Вы знаете, что каждую неделю в Чечне проходит крупное мероприятие. Исключением по матчу Россия – Румыния является обеспечение быстрого проезда гостей из регионов, поскольку они приедут на автомобильном транспорте. Усиления мер безопасности не планируется. Штатные меры безопасности обеспечиваются на достаточно высоком уровне. На матче будет работать до двух тысяч сотрудников правопорядка», – сказал он.

    Источник: ТАСС

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    13.11.2016 10:47
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