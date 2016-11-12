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    Буффон посоветовал «Манчестер Сити» приобрести Доннарумму

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил мнение, что руководство «Манчестер Сити» должно сделать «Милану» предложение о покупке вратаря команды Джанлуиджи Доннаруммы. Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб заинтересован в приобретении 17-летнего итальянца.

    «Я бы посоветовал «Манчестер Сити» сделать предложение относительно покупки Доннаруммы. Он играет за великий клуб, но данный переход мог бы стать для него шагом вперед. Если бы Джанлуиджи обратился ко мне за помощью, то я бы дал ему совет как брату», – цитирует Буффона Milan News.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 21:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 13 ноября 2016, 10:40

      рано

      0
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 12 ноября 2016, 22:39

      Бууффон плохого не посоветует!!!
      М.Сити сейчас на плаву,один из лидеров АПЛ!!!
      неплохой шанс для Доннарумы себя проявить,если конечно на скамейке не замарозят!!!

      -1
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      Рейтинг: +225

      Avitaminoz 12 ноября 2016, 22:02

      Буффон тот ещё тролль. На всё готов лишь бы ослабить Милан:))

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 ноября 2016, 22:01

      ему главное сейчас играть, а не сидеть в "золотой клетке"

      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 12 ноября 2016, 21:34

      Нет чтобы своя страна Италия...пускай играет за клуб Италии и тд... он в Англию отправляет где футбол давно умер

      -2
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