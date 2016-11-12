Отбор на ЧМ-2018. Дубль Мозеса помог Нигерии обыграть Алжир

В матче отборочного турнира к ЧМ-2018 сборная Нигерии на своем поле со счетом 3:1 одержала победу над Алжиром. Отметим, что в составе хозяев дубль на свой счет записал нападающий «Челси» Виктор Мозес.

Таким образом, Нигерия одержала вторую победу подряд и единолично возглавила группу В. Алжир имеет в своем активе одно очко и располагается на третьем месте.

ЧМ-2018. Отборочный турнир. Африка. Групповой этап. Группа В. 2-й тур

Нигерия – Алжир – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мозес, 25; 2:0 – Оби, 42; 2:1 – Бенталеб, 67; 3:1 – Мозес, 90.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Африка)