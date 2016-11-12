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    УЕФА может не озвучить решение по «делу Еременко» в понедельник

    Спортивный юрист Артем Пацев, являвшийся представителем хавбека ЦСКА Романа Еременко на заседании УЕФА, подчеркнул, что решение по делу финского игрока могут объявить позже ближайшего понедельника. Как заявлял ранее генеральный директор красно-синих Роман Бабаев, вердикт футболисту должен быть озвучен 11 или 14 ноября.

    «Есть вероятность, что решение УЕФА по делу Романа Еременко не будет озвучено в понедельник. Точных сроков нет. Есть ли вероятность, что будет снята дисквалификация? Я не астролог, а юрист, не занимаюсь предсказаниями», – сказал Пацев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.11.2016 14:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +933

      alll-1 12 ноября 2016, 18:47

      раз скрывают инфу ,значит не все хорошо

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 12 ноября 2016, 16:20

      Что там случилось?? Прям гос тайна!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 12 ноября 2016, 15:50

      Сколько можно кота за причинное место тянуть?!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 ноября 2016, 15:14

      Ну а если ты юрист, то объясни нам, профессиональным юристам, на каком основании эти самозванцы действуют? На основании какого законодательного акта, что за статус у этого суда или "судилища" (УЕФА вообще международная общественная организация или мафия?!), и почему принимаются решения заочно об отстранении спортсмена, когда ничего ещё не установлено даже этим судом или "судилищем", и вообще неизвестны сроки объявления окончательного решения этого суда или "судилища"? Мне лично неизвестен подобный беспредел ни у "Коза Ностры", ни у нашей отечественной братвы... Или футбольная мафия вообще не имеет не только правового поля, но и каких-либо "берегов"? Тогда нужно разгонять все эти ФИФА и УЕФА и создавать новые! Руководители которых уже не будут регулярно арестовываться за масштабные коррупционные преступления! Причём законными органами государственной власти, а не самозванцами!

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > cska-62 12 ноября 2016, 15:42

      И ещё нескромный вопросик… Если допускается "временное отстранение" спортсмена от соревнований без выяснения обстоятельств более, чем на месяц, то можно ли так же поступить прямо накануне чемпионата мира по футболу с Месси, Игуаином, Неймаром, Роналду, Левандовски, Робеном, Иньестой, Ибрагимовичем и другими звёздами?
      Если мы все живём не в дурдоме, то это вопросик очень даже актуален…

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > 12 ноября 2016, 17:02

      Наверно пытаются уговорить сказать, где он скушал эти "витаминки", в клубе или сборной. Одно понятно точно, Еремя в полной *опе.

      1
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > ufos73 12 ноября 2016, 17:43

      Под Слуцкого копают. Скажи, Ерема, говорят, что кокаинчик Слуцкий давал, мы тебя всего на 2 года дисквим.

      -1
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      Рейтинг: +91

      ijgiz > cska-62 12 ноября 2016, 20:36

      нет конечно - это зависит где будут играть

      1
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