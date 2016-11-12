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    Щербаченко: «Дайте Черчесову время! Он все делает правильно»

    Российский специалист Федор Щербаченко выразил слова поддержки в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который подвергся критике после поражения национальной команды от Катара (1:2).

    «Любой нормальный тренер, перед которым стоит задача построить новую команду, будет действовать точно так же, как Станислав Черчесов. Во-первых, это приглашение новых игроков, работа с ними на недельном сборе в национальной команде. А так как нужно выполнить очень большой объем работы, футболисты не могут подойти к контрольному матчу в оптимальном состоянии. Это нормальный процесс. Нужно изучить все возможности кандидатов.

    Для чего нужны такие игры, как с Катаром? В них есть польза – можно посмотреть потенциальных сборников. Считаю, Черчесов уже имеет 4 – 5 человек для национальной команды на чемпионате мира 2018 года. Это безапелляционно.

    Не согласен с теми, кто считает, что Катар – это уровень нашего футбола. Мы посадили зерно и тут же сами стали его выкапывать. Дайте время Черчесову! Он все делает правильно. Приглашает игроков, смотрит, выбирает. Например, вызов Кирилла Панченко из ФНЛ – хороший стимул для других потенциальных сборников. Все мои коллеги, с которыми я общаюсь, придерживаются практически такого же мнения.

    Самое плохое сейчас – дергать его, нервировать. Не дай бог, он начнет ошибаться. Надо создать для него комфортную атмосферу. Болельщики, конечно, хотят видеть скоростной, зрелищный футбол в исполнении сборной. Но сегодня это невозможно по объективным причинам. Сначала необходимо определить круг кандидатов и задать им вектор», – сказал Щербаченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2016 08:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 12 ноября 2016, 20:52

      Доверили человеку сборную, который, прямо надо сказать, слабоват. У парня нет хорошего образования, а как сказали ниже, только гонор. Ему кижал в зубы и танцевать лезгинку, а здесь, сума можно сойти ни в один клуб не брали, а сборую сказали "потянет".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 12 ноября 2016, 18:52

      игроков нет что он может сделать да и сам как тренер не очень силен только, гонору осетинского и все

      3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 ноября 2016, 11:59

      Вратарь в первую очередь должен научить команду правильному расположению и взаимодействию в обороне и, разумеется, чистому отбору мяча в штрафной. Пусть пока хотя бы через автобус играют, но чтобы мы видели перспективу не пропустить, раз уж даже с точки забивать не научились. А пока вместо постепенного планового просмотра игроков мы наблюдаем какую-то чехарду - то Вася, то Невася при практически неизменном Гоше.
      Зачем трижды "просматривать" Акинфеева, если он и без того №1?
      Для чего малорасторопный уже Березуцкий, если тот еще на два года постареть успеет? А Черчесов ставит его трижды подряд (чтобы в конце концов него отказаться?). А что бы сразу не начать с этого, времени-то кот наплакал?
      Все четыре игры не провел ни один защитник! Какой на фиг каркас, где он?
      Турция: В. Березуцкий, Кудряшов (Нойштедтер), Новосельцев, Жирков
      Гана: В. Березуцкий, Петров (Кудряшов), Семёнов, Шишкин
      Коста-Рика: В. Березуцкий, Петров, Кутепов, Смольников
      Катар: Кутепов, Кудряшов, Васин ... (Шишкин).
      Ну, разумеется, все правильно! А мы тут сплошняком все до единого тупые. Только переживаем понапрасну...

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 ноября 2016, 11:37

      Времени мало остаётся, а эксперименты с составом не заканчиваются. Но мы верим.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 ноября 2016, 09:25

      А кто не даёт? Пусть работает, но критиковать мы будем.

      2
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > vladimir-7 12 ноября 2016, 10:59

      верно сказано

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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 ноября 2016, 08:46

      время еще есть

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 12 ноября 2016, 08:31

      всё правильно сказал..

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