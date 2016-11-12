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    Отбор на ЧМ-2018. Польша разгромила Румынию, Дания оказалась сильнее Казахстана

    В матче четвертого тура отбора на ЧМ-2018 сборная Польши трижды поразила ворота команды Румынии, оставив свои в неприкосновенности. Два гола забил Роберт Левандовски, один мяч на счету Камиля Грошицки.

    В другой встрече группы Дания с крупным счетом обыграла Казахстан.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Групповой этап. Группа E. 4-й тур

    Румыния – Польша – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грошицки, 11; 0:2 – Левандовски, 83; 0:3 – Левандовски, 90.

    Дания – Казахстан – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Корнелиус, 15; 1:1 – Суюмбаев, 17; 2:1 – Эриксен, 36 (с пенальти); 3:1 – Анкерсен, 78; 4:1 – Эриксен, 90.

    Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.11.2016 01:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 ноября 2016, 05:03

      Порвали как Тузик грелку.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 12 ноября 2016, 01:36

      А Румыния разгромит сборную России

      -1
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