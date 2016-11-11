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    Романцев: «Мутко сказал неправильную вещь. Сборная идет в правильном направлении»

    Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды против Катара (1:2).

    «Результат, конечно, не очень хороший, но сборная движется в правильном направлении. Сейчас надо проверять ребят, которые что-то собой представляют.

    Я Станислава Саламовича прекрасно понимаю. У нас много качественных игроков, но не все пока готовы выступать на уровне сборной. Нужно просматривать этих людей», – сказал Романцев.

    Также специалист прокомментировал высказывание Виталия Мутко о том, что это поражение показывает уровень сборной.

    «Категорически не согласен со словами Виталия Леонтьевича относительно уровня нашей сборной. Идет поиск оптимального состава. Играют футболисты, которые через год-два могут «выстрелить».

    Черчесов старается воспользоваться этим моментом. У Станислава Саламовича сейчас нет задач, кроме просмотра игроков, и то, что он это делает, – здорово. Так что господин Мутко сказал неправильную вещь.

    Не стоит обращать внимания на то, что поражение от Катара стало уже вторым подряд для нашей национальной команды.

    Могу рассказать такую вещь: в свое время, когда наши футболисты еще не могли себе позволить выезжать на заграничные сборы, мы все собирались в Сочи. Там играли друг с другом каждый день. И та команда, которая выглядела лучше всех в Сочи, как правило, вылетала из Высшей лиги.

    А все потому, что такие команды занимались играми вместо того, чтобы делать акцент на тренировочном процессе. Когда начинался чемпионат, сказывался именно тренировочный процесс. Вот и у нас так – если будем выигрывать, то на чемпионате мира будем выглядеть бледно. Черчесов ведет активный поиск, не боится ставить все больше новых игроков, и это меня лично обнадеживает», – сказал Романцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.11.2016 22:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +191

      bafor 12 ноября 2016, 13:40

      Не готовы))) Все у нас футболисты не готовы играть на уровне. Философия): "Выстрелят когда - нибудь". Но когда-нибудь не будет не никогда.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 ноября 2016, 07:32

      Мутко впервые в жизни здравую мысль высказал, а его сразу чморить

      0
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 12 ноября 2016, 06:32

      Романцев прав....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 ноября 2016, 01:33

      Да, да помнится на одном ЧМ, Романцев российский дрим-тим выпускал, а ребята которые тогда могли выстрелить, с упёртостью главного тренера сидели на скамье.

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 12 ноября 2016, 01:13

      Ну что сказать? Романцев был тренером сборной и он знает что говорит,я так думаю!!!

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 12 ноября 2016, 00:36

      С составом пора определяться. Эксперименты результата не дают. Нет не сыгранности не мотивации у игроков.

      1
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      Рейтинг: +415

      radga 11 ноября 2016, 23:32

      Когда-то об этом уже говорил " Наш болельщик более требовательный к качеству нашего футбола, если можно так сказать - наш болельщик на несколько шагов опережает уровень развития нашего футбола. Мы хотим намного качественнее игр, но система которую проповедует наше руководство РФС - это прошлый век, поэтому мы до сих пор получаем - то что получаем, поэтому все так запущено."

      1
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      Рейтинг: +399

      guron88 11 ноября 2016, 23:15

      В принципе - Романцев прав.

      -1
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      Рейтинг: +11358

      alp 11 ноября 2016, 23:04

      черчесов должен организовать матч лучших сборников из клубов с лучшими любителями. и из этих 2 команд собрать настоящую и мотивированную сборную. А заодно поржем над нашими профессионалами от футбола ))

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo > alp 12 ноября 2016, 05:35

      вот это будет зрелище

      -1
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      Рейтинг: +73

      ТЕКСТИЛЬ 11 ноября 2016, 22:44

      Согласен с Олегом Ивановичем.

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