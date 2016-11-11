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    Симонян: «В игре с Румынией должен уже каркас сборной проявляться»

    Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова и поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды Румынии.

    «Команда строится не один день и не один месяц. Идет поиск состава. Надо уже в какой-то степени определяться. В игре с Румынией должен уже каркас сборной проявляться. Станислав Саламович Черчесов рассчитывает на игроков, которые у него есть на сегодняшний день, они лучшие. Но то, что меня неприятно поразило на фоне сборной Катара – мы уступали в контроле мяча. Значит вы, друзья мои, если отстаете в технике, компенсируйте это другими качествами, морально-волевыми. Вы должны перебегать и прессинговать», – сказал Симонян.

    Также он заявил, что игроки должны взять на себя ответственность за поражение в матче против Катара (1:2).

    «На вас рассчитывают, вы должны проявлять в игре все свои лучшие качества. А получилось так, что сборная Катара подала больше угловых у наших ворот. Я сам был в шкуре тренера и ничем ты не отмажешься, если команда проиграла. Игрок не забил пенальти – вы его не обучили бить пенальти. Вратарь пропустил между ног – тоже тренер виноват. Всегда виноват тренер, но ответственность на себя должны брать и игроки, которые выходят на поле в стремлении проявить себя».

    Источник: Р-Спорт

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    11.11.2016 19:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 12 ноября 2016, 00:15

      Пол каркаса в госпиталях. Остались салаги хуевы.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 ноября 2016, 21:18

      Каркас у нас один и Игорь в нем не мерзнет.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 11 ноября 2016, 20:52

      Сборная уже готова.

      -1
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 11 ноября 2016, 19:34

      Там не каркас, а недвижимый остов.
      У нас нет путней сборной. Просто.

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 11 ноября 2016, 19:23

      Да,скелет сборной уже просматривался вчера.

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