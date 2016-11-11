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    Руководство «Зенита» встретится с агентом Ломбертса на следующей неделе

    Сантуш Верхлуст, являющийся представителем защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что в ближайшее время встретится с руководством питерского клуба, чтобы обсудить будущее футболиста в команде.

    «У руководства запланирована с нами встреча на следующей неделе по поводу будущего Николаса в «Зените». Мы будем обсуждать интерес к нему со стороны других клубов», – сказал представитель игрока.

    Напомним, летом с предложениями по Ломбертсу к «Зениту» обращались несколько клубов, в том числе и бельгийский «Андерлехт», но сине-бело-голубые ответили на все предложения отказом.

    Источник: ТАСС

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    11.11.2016 15:47
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