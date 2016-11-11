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    Травма Акинфеева не носит серьезного характера, но он занимается по индивидуальной программе

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев вышел на тренировку национальной команды, однако участия в занятиях для вратарей не принимал. Страж ворот занимался по индивидуальной программе.

    Напомним, 30-летний игрок получил повреждение в товарищеском матче с Катаром (1:2). По словам представителей сборной, травма вратаря не носит серьезного характера.

    Следующую встречу команда Станислава Черчесова проведет 15 ноября против сборной Румынии. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2016 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      barbardir 12 ноября 2016, 12:28

      Похоже у коней появился небольшой шанс сыграть на 0 в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +151

      Niepel 11 ноября 2016, 15:52

      Хочу ошибиться, но стало казаться, что в Акинфееве сидит страх ошибиться и страх эпизода! Пенальти - он кинулся в ноги, закрыв глаза... Да, и в других играх его мандраж тоже чувствуется!

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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 11 ноября 2016, 13:28

      Да нет у него травмы,мне кажется,он заменился,чтобы не блевануть на поле от такой "игры".

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