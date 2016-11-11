Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Маскерано: «Нам нужно многое исправить»

    Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано призвал партнеров по команде общими усилиями изменить ситуацию, которая сложилась после поражения от сборной Бразилии.

    «Нам нужно многое исправить. В этом матче мы показали игру ниже своих возможностей. Сейчас ситуация очень сложная, но мы должны общими усилиями ее поправить. Не знаю, можно ли представить себе более серьезное положение, но сборная Аргентины не может продолжать катиться вниз», – приводит слова Маскерано Ole.

    Матч Бразилия – Аргентина закончился со счетом 3:0. После 11 туров сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу. На ее счету 24 очка. У Аргентины 16 очков, она занимает шестую строчку.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2016 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11