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    Радимов: «Упрекать ребят язык не поворачивается»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выделил в товарищеском матче сборной России против Катара форварда Александра Кокорина, а также отметил старание Дениса Глушакова и Романа Зобнина.

    «Пусть Кокорин не реализовал пенальти, зато двигался, обострял. Очень старались Глушаков и Зобнин. Пожалуй, все.

    Васин и Кутепов? В их действиях не чувствовалось надежности, но упрекать ребят язык не поворачивается. Все-таки первый раз играли в таком сочетании. Вообще на этой позиции ротация нежелательна. Чем больше матчей центральные защитники проведут вместе, тем лучше будут понимать друг друга», – заявил бывший полузащитник сборной России.

    Товарищеский матч Катар – Россия закончился со счетом 2:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2016 06:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 11 ноября 2016, 14:51

      Пил что ли - "язык не поворачивается"? Хвалить их за эту игру?

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 11 ноября 2016, 14:00

      В 1937 году эти же игроки и там же,но в 40-градусную жару, выиграли бы 5:0. Тренера отправили бы,по прилёту в Москву,на лесоповал на пять лет ,за 10 загубленных Кокориным моментов.

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 11 ноября 2016, 12:48

      кокорин хуже всех

      0
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      Рейтинг: +345

      Totti11 11 ноября 2016, 11:09

      Кокорин двигался и обострял!?? Он крайний раз двигался в Монако, и обострял там же! А вчера при выходе один на один отдал пас защитнику - это как называется, знаешь???? Обосрал!!! У меня тоже язык не поворачивается, потому что глаза режет от этого говна!!!

      2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 11 ноября 2016, 07:58

      Все таки Слуцкий не ошибся, что они говно.

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