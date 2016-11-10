Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Широков: «Оценка сборной России – плохо. Не отвратительно, но плохо»

    Бывший игрок сборной России Роман Широков в эфире программы «Все на матч!» поделился впечатлениями от игры национальной команды в товарищеском матче против Катара (1:2).

    «Оценка – плохо. Не отвратительно, но плохо. По самоотдаче не было серьезных вопросов, но сама игра не удалась. Выделить по этой игре некого. В начале игры забили гол, но потом почему-то упустили нить игры. Второй тайм провели совсем плохо. Если в первом только после минуты 25-й стали выглядеть слабее, то вторую половину встречи провалили полностью. Нельзя играть на ничью, тем более с Катаром, пусть даже на выезде.

    У Черчесова всегда команды были злые, нацеленные на атаку. Пока мы этого, к сожалению, не видим. Какие-то выводы по составу он наверняка сделает после этой игры. Какие именно – это мы увидим совсем скоро. Матч с Румынией, особенно домашний, надо выигрывать, показывая немного другую игру. Мы пока не можем сказать, что команда у нас в принципе плохая и играть не может», – сказал Широков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2016 23:17
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 11 ноября 2016, 01:32

      Пожалуй всё таки отвратительно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 11 ноября 2016, 00:01

      Наверно тебя не хватает, эксперт

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11