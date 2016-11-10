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    Бубнов: «Позорище, нельзя так играть против 91-й команды рейтинга ФИФА»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Катара (1:2).

    «То, как сыграла сборная России в матче с Катаром, – это, конечно, позорище. Готовясь к чемпионату мира, нельзя так играть с командой, занимающей 91-е место в рейтинге ФИФА. При всех проблемах, с которыми сейчас столкнулась наша сборная, в ее игре было слишком много брака, футболисты очень плохо держали матч, а темп был чрезвычайно низкий… Я такого не ожидал. А ссылаться на духоту, играя в +25, – это все разговоры в пользу бедных.

    Главное, что я не увидел у игроков страсти. Они ведь выступают за сборную, а ощущение было, будто футболисты вышли отбывать номер. Возможно, негативную роль сыграли первые минуты встречи, когда Россия забила быстрый гол. В тот момент, сборная Катара, действительно, напоминала любительскую команду. Но потом хозяева ожили, хотя это тоже было во многом связано с тем, как играли наши футболисты. При этом сборная России создала больше моментов, чем соперник, но все равно проиграла, получив два 11-метровых в свои ворота и не сумев реализовать один из своих пенальти.

    Есть вопросы и по тактике. Почему против Катара российская команда играет в пять защитников, имея в составе достаточное количество хавбеков и нападающих? Да, команда у нас по-прежнему несыгранная, но ведь эти футболисты являются игроками стартовых составов в своих клубах! Думаю, «двоек» по итогам этого матча будет много», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.11.2016 22:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 11 ноября 2016, 13:54

      Пять защитников против Катара, наглядно показывают страх Черчесова улететь с должности ещё до Нового года.Он,конечно,отбрехается,сказав,что хотел проверить побольше игроков защиты.

      0
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 11 ноября 2016, 08:11

      Да, сборная бездарей, с миллионными заработками!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 11 ноября 2016, 03:16

      Скоро 91-ю догоним

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 11 ноября 2016, 00:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бубнову лишь бы двойки выставлять. Пусть в школу физруком оформится - от души оторвется!)

      -8
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > АлёшкА91 11 ноября 2016, 09:20

      Еще скажи что его комментарий к игре лажа?

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 ноября 2016, 23:06

      Почему женельзя так играть, а как должна играть 50-я команда с 91?

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Фан666 11 ноября 2016, 00:04

      как 1я против 41й

      1
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      Рейтинг: +201

      regbiN 10 ноября 2016, 22:52

      "Садись 2 "- не готов к матчу

      1
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