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    Янссен потерял память после столкновения с Миньоле

    Нападающий сборной Голландии Венсан Янссен потерял память после столкновения с голкипером сборной Бельгии Симоном Миньоле. Эпизод произошел во время товарищеского матча команд, который состоялся вчера и завершился со счетом 1:1.

    После столкновения Янссен некоторое время пролежал на траве, а в середине первого тайма его вовсе заменили. Источник сообщает, что участие форварда в отборочном матче чемпионата мира с командой Люксембурга под большим вопросом.

    «Венсан попал в неприятную ситуацию. Врач мне сообщил, что у игрока сотрясение мозга и он на 20 минут потерял память. Он даже не помнит, что с ним случилось. Нужно быть осторожными в такой ситуации», – сообщил после матча главный тренер сборной Голландии Данни Блинд.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.11.2016 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 10 ноября 2016, 11:20

      так же как с Крамером на чемпионате мира вроде

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