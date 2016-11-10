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    В России снимут фильм о «Динамо» к ЧМ-2018

    Российский режиссер Егор Кончаловский перенесет на экран историю о турне московского «Динамо» по Великобритании 1945 года. По его словам, картина выйдет в свет к чемпионату мира-2018.

    «Я сейчас работаю над картиной, как раз к чемпионату мира, о футболе. Были такие знаменитые матчи в 1945 году. Они проходили сразу после войны в разрушенном Лондоне. Вот мы работаем над этим проектом, я очень надеюсь, что он состоится», – сказал режиссер.

    Напомним, что после войны «Динамо» провело в Великобритании четыре матча, из которых два завершились победой (10:1 с «Кардифф Сити» и 4:3 с «Арсеналом») и два с ничейным результатом (3:3 с «Челси» и 2:2 с «Рейнджерс»).

    Источник: ТАСС

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    10.11.2016 09:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 10 ноября 2016, 14:39

      Про Торпедо еще надо снять :-)

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 ноября 2016, 11:46

      На мой взгляд, это турне по пульсу и духу времени сродни хоккейной Суперсерии-72 (хотя по первоочередности правильнее было бы сказать наоборот), потому питаю очень большие надежды на успешный проект успешного режиссера.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 ноября 2016, 10:46

      Кончаловский хороший режиссер. Надеюсь фильм будет классным. Посмотрю обязательно.

      2
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      Рейтинг: +8938

      vladik12 10 ноября 2016, 10:39

      Фильм-реквием?

      2
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