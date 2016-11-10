Россия продолжит подготовку к ЧМ-2018 матчем с Катаром

10 ноября сборная России сыграет в товарищеском матче с командой Катара. Встреча пройдет в Дохе на стадионе «Аль-Садд». Напомним, что команды играли между собой в 2011 году. Тогда встреча завершилась со счетом 1:1.

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Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00 по московскому времени. Не пропустите!