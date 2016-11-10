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    Вилья считает, что господство «Барселоны» никогда не закончится

    Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья, выступавший ранее в «Барселоне», поделился мнением о будущем каталонского клуба и его позициях в мировом футболе. По словам футболиста, он не думает, что господство сине-гранатовых когда-нибудь закончится.

    «Я не думаю, что господство «Барселоны» когда-нибудь закончится, потому что в ее составе лучшие игроки в мире, а сама «Барса» — один из лучших клубов мира. Ничего удивительного, что каждый игрок хочет играть здесь. Безусловно, клуб меняется: одни игроки уходят, другие приходят. Но у «Барселоны» всегда будет прекрасная команда, которая будет бороться за титулы», – сказал Вилья.

    Источник: Skysports

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    10.11.2016 01:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 ноября 2016, 07:53

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 10 ноября 2016, 05:58

      Посмотрим что будет, после ухода Месси

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 10 ноября 2016, 02:38

      Потому что оно и не начиналось!!!

      -1
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