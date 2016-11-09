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    Лукаку: «Работать с Анри нелегко»

    Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от работы с Тьерри Анри, который входит в тренерский штаб национальной команды бельгийцев.

    «С ним нелегко, он очень требователен. Даже когда я делаю хороший пас, но мяч немного скачет, он выговаривает мне.

    Думаю, он видит во мне те качества, которыми сам обладал в молодости. Поэтому он столь непреклонен со мной. Благодаря ему я стал двигаться умнее и реже попадать в офсайд.

    Он также учит меня завершать атаки, контролировать мяч и читать игру», – сказал Лукаку.

    Источник: Goal.com

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    09.11.2016 01:25
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