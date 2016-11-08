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    Смородская: «Наши трансферы – либо точные попадания, либо на 80 процентов»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в эфире программы «Культ тура» рассказала о зарплатах в клубе и трансферной политике железнодорожников.

    «4,4 миллиона Чорлуке? Никогда не платила ему столько, было примерно в два раза меньше. И у Буссуфы, и у Фернандеша зарплаты тоже были ниже, чем все говорят. Это не огромные суммы. Когда я пришла в клуб, он был на 10-м месте, после этого мы постоянно боролись за первые позиции. «Локомотив» регулярно выходил в еврокубки, мы не были середняком.

    Нас за каждый трансфер ругают. Только ленивый не кричал о провале, когда мы брали Н’Дойе из «Копенгагена». На деле у нас брак – единичные футболисты, остальные – либо точные попадания, либо на 80 процентов. Фернандеша бесплатно взяли, сейчас он уже сравнялся с большинством по зарплате. Коломейцев – великолепное приобретение, покупали его, конечно, из-за лимита, фактически – в запас, но он очень вырос и стал игроком основы.

    На последнем совете директоров трансфер Хенти вообще не обсуждался. Ни один нападающий в Европе не стоит миллион евро, таких цифр нет. Хенти не виноват, что он так играет. Коррупция при таком трансфере, когда клуб платит со своих счетов на счета другого клуба, – это тоже невозможно. Никаких подъемных агенту.

    Самым сложным был 2014 год, когда рухнул рубль. Абсолютно все футболисты «Локомотива» пошли навстречу руководству и зафиксировали зарплату в рублях по курсу меньше пятидесяти пяти», – сказала Смородская.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2016 21:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 9 ноября 2016, 11:10

      Овца, вот и весь вывод про нее. Локомотив шел всегда в лидерах?? Цыплят по осени считают, Ольга Юрьевна! Локомотив только один раз занял в лиге итоговое призовое место, в 2014 году. Все остальные годы - это ниже 5-го места. Так что не надо нести бред. Что касается селекции в клубе, то она действительна была неудовлетворительной. Да, Локомотив иногда покупал игрока, который потом становился звездой. Но при этом таких игроков Локомотив очень быстро терял и продавал, а замену подходящую не находил. А про то, что была частая смена тренеров - так это вообще отдельная история. Это очень мутная баба, и что она делает в футболе - большой вопрос. Она занимается антифутболом. Конечно она напрямую не виновата в том, что Локомотив не всегда играл хорошо, но ее идиотские решения приводили к таким плохим результатам. Да еще и сыкливая, ничего прямо сказать не может, только "неправильно-поставленный вопрос", "полная чушь", вот и все слова.﻿

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 8 ноября 2016, 23:53

      Белое пятно- это Ньясс, и все

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 ноября 2016, 23:44

      Лучше бы она молчала ! Только только начал забывать про нее

      1
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 8 ноября 2016, 21:37

      Фалл, Илич, Ибричич, Обинна, Крешич, Григорьев, Логашов, Шкулетич, Хенти (и это только пришедшие в голову слету) - 100% удачные трансферы

      7
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      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко > АрбузБушь 9 ноября 2016, 07:44

      Ну Тигорев, я бы не сказал, что плохой трансфер, до прихода на его позицию Диара, он ахиренно помогал команду, а так конечно многие фамилии оправдано в списке провалов.

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 8 ноября 2016, 21:35

      ну да, ну да. "Положительная" какая

      3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 8 ноября 2016, 21:34

      ДА уж!! :))))

      4
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