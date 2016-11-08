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    Могилевец: «Очень приятно оказаться в сборной России, в хорошем коллективе»

    Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец поделился впечатлениями от нахождения в стане сборной России. По словам игрока, приглашение в национальную команду придает ему дополнительный стимул.

    10 ноября подопечным Станислава Черчесова предстоит провести товарищеский поединок с Катаром, а 15 встретиться в контрольной игре со сборной Румынии.

    «Сборная и клуб – это разные вещи. Я стараюсь на каждой тренировке выкладываться по максимуму, а дальше решают тренеры. Но вызов в сборную, конечно, является дополнительной поддержкой. Мне очень приятно здесь оказаться, в хорошем коллективе. Я себя комфортно чувствую и здесь, и в клубе. Тут у меня много друзей.

    Пока мы не разбирали соперника, пока наигрываем связи, у нас два дня были тактические тренировки», – сказал Могилевец.

    Источник: Р-Спорт

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    08.11.2016 15:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 ноября 2016, 02:39

      Приятно оказаться в сборной и посидеть там на лавке, вот никак не пойму, чем он заслужил вызов, ведь нет-же игровой практики в "Зените", а трёхразовый выход на поле на считанные минуты не в счёт

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 ноября 2016, 16:58

      А хотя понятно он же любит потренироваться

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 ноября 2016, 16:57

      Вот что в сборной забыл баночник Могилевец?

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