Могилевец: «Очень приятно оказаться в сборной России, в хорошем коллективе»

Приятно оказаться в сборной и посидеть там на лавке, вот никак не пойму, чем он заслужил вызов, ведь нет-же игровой практики в "Зените", а трёхразовый выход на поле на считанные минуты не в счёт
Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец поделился впечатлениями от нахождения в стане сборной России. По словам игрока, приглашение в национальную команду придает ему дополнительный стимул.
10 ноября подопечным Станислава Черчесова предстоит провести товарищеский поединок с Катаром, а 15 встретиться в контрольной игре со сборной Румынии.
«Сборная и клуб – это разные вещи. Я стараюсь на каждой тренировке выкладываться по максимуму, а дальше решают тренеры. Но вызов в сборную, конечно, является дополнительной поддержкой. Мне очень приятно здесь оказаться, в хорошем коллективе. Я себя комфортно чувствую и здесь, и в клубе. Тут у меня много друзей.
Пока мы не разбирали соперника, пока наигрываем связи, у нас два дня были тактические тренировки», – сказал Могилевец.