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    Пейчинович попал в заявку сборной Сербии на ближайшие матчи

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович вызван в сборную Сербии для участия в ближайших встречах. Подопечные Славолюба Муслина 12 ноября сыграют с Уэльсом в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018, а 15 ноября проведут товарищеский поединок с Украиной.

    «После того, как Ягош Вукович выбыл из-за травмы, оставшиеся в нашем распоряжении защитники нас не удовлетворяли. Поэтому, наш выбор пал на Пейчиновича», – приводит слова Муслина официальный сайт футбольного союза Сербии.

    Первым матчем для Пейчиновича за национальную команду стала товарищеская игра против Польши в декабре 2008 года. Всего же на его счету два поединка в составе сборной Сербии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2016 14:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 8 ноября 2016, 19:57

      Удачи! Заслужил!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 ноября 2016, 17:24

      наконец-то, поздравляю))

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